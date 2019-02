Ukrainischer Botschafter: Krim wurde in Militärstützpunkt verwandelt

Die wichtigste und gefährlichste Folge der russischen Okkupation der Krim ist die Tatsache, dass die Halbinsel in einen Militärstützpunkt verwandelt wurde, auf dem Atomwaffen stationiert werden können. Das sagte der ukrainische Botschafter in Tschechien Jewhen Perebyjnis am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Prag. Russland stockt seinen Worten zufolge die Zahl der Soldaten auf der Krim auf und stationiert dort moderne Waffen. Beunruhigend sei die Situation aus der Sicht der Menschenrechte, so Perebyjnis. Nach der Besetzung der Krim habe Russland angefangen, die dortige Bevölkerung zu verdrängen und sie durch „gehorsame Migranten aus Russland“ zu ersetzen, erklärte der Botschafter.

Perebyjnis erinnerte daran, dass die Ukraine in letzter Zeit trotzdem Fortschritte erreicht hat. Die EU ist zum wichtigsten Handelspartner der Ukraine geworden. Laut dem Botschafter ist es notwendig, einen neuen Druck auf Moskau zu entwickeln, die Sanktionen und die politische Isolation Russlands zu stärken. Perebyjnis dankte Tschechien unter anderem für eine konsequente Politik – vor allem dafür, dass es den russischen Versuch um die Annexion der Krim nicht anerkannt hat.