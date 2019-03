Ukraine-Konflikt: Prozess gegen mutmaßlichen tschechischen Kämpfer startet

Vor dem Kreisgericht in Pardubice / Pardubitz beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen tschechischen Soldaten, der im Ukraine-Konflikt auf Seiten der pro-russischen Separatisten gekämpft haben soll. Die tschechische Justiz wirft dem Mann die Beteiligung an terroristischen Straftaten vor. Der Armeeangehörige lehnt die Anschuldigungen damit ab, dass er in der Konfliktregion historische Uniformen beobachten und fotografieren wollte.

Seit 2014 kämpfen im Osten der Ukraine Regierungstruppen gegen pro-russische Rebellen, die eine Abspaltung von Kiew fordern. Der beschuldigte Tscheche soll sich im Jahr 2015 den Separatisten angeschlossen haben. Zu diesem Zeitpunkt war er jedoch noch nicht Angehöriger der tschechischen Streitkräfte.