Uhren werden erneut auf Sommerzeit umgestellt

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag werden auch in Tschechien die Uhren erneut auf die Sommerzeit umgestellt. Dabei wird die Zeit um 2 Uhr um eine Stunde nach vorn auf 3 Uhr gestellt. Die Nacht des letzten Märzwochenendes ist somit um eine Stunde kürzer als die sonstigen Nächte.

Mehreren Experten zufolge habe der Zeitwechsel einen negativen Einfluss auf die Gesundheit und Psyche vieler Menschen. Zudem erfülle er schon nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck, also die Energieeinsparung. Die regelmäßige Zeitumstellung erfolgt seit Jahren beispielsweise in den meisten Staaten Nordamerikas sowie in der Mehrzahl der europäischen Länder. Die Europaabgeordneten befassten sich vergangenes Jahr mit Plänen, den stetigen Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit wieder abzuschaffen. Ein Beschluss aber kam nicht zustande. Möglicherweise wird ein solcher demnächst für das Jahr 2021 gefasst.