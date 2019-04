Über Ostern wird die Polizei in Tschechien verstärkt im Einsatz sein

Über die Osterfeiertage soll in Tschechien erneut ein verstärktes Polizeiaufgebot für Sicherheit auf den Straßen und die Einhaltung der öffentlichen Ordnung in den Städten sorgen. Dazu werden Hunderte Polizisten und Polizistinnen zusätzlich durch die Innenstädte patrouillieren, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. In den Großstädten in Böhmen und Mähren werden die Polizeistreifen dabei auch Maschinenpistolen bei sich tragen, hieß es. In der Nähe von Märkten oder vor anderen Plätzen, auf denen sich viele Menschen bewegen, werden Betonschutzsperren aufgestellt.

Die Verkehrspolizei wird über Ostern erneut verschiedene Kontrollen und Maßnahmen durchführen. Die Osterfeiertage gelten hierzulande als eine sehr risikoreiche Periode im Straßenverkehr.