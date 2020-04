Über 80.000 Menschen protestieren mit Petition gegen Schulöffnungen

Über 80.000 Menschen fordern mittels einer Petition, dass die Schulen in Tschechien bis Ende des laufenden Schuljahrs geschlossen bleiben. Die Unterschriftensammlung wurde an das Bildungsministerium und an weitere zuständige Stellen abgeschickt, wie der Organisator Petr Chaluš am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK mitteilte. Die Signatare befürchten, dass die Öffnung von Schulen zu einer schnelleren Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen führen würde.

Das Bildungsministerium ließ die Schulen hierzulande wegen der Coronavirus-Pandemie am 11. März schließen. Laut Informationen von der vergangenen Woche erwägt man, den Unterricht Mitte Mai wiederaufzunehmen. Die Sommerferien in Tschechien beginnen am 1. Juli.