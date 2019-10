Über 30.000 freiwillige Helfer bei „Tag der Wald-Erneuerung“

Über 30.000 Freiwillige haben am Samstag in ganz Tschechien dabei geholfen, vom Borkenkäfer geschädigte Waldstücke wieder aufzuforsten. Allein zum Treffpunkt in Mittelböhmen nahe Benešov / Beneschau kamen über 5000 Menschen und pflanzten 50.000 Setzlinge. Die Aktion „Tag der Wald-Erneuerung“ wurde von der staatlichen Forstverwaltung initiiert. Die Behörde möchte in diesem Jahr insgesamt 55Millionen Bäume pflanzen.

Schätzungen nach sind durch die Dürre und den Borkenkäfer hierzulande bis zu 66.000 Hektar Wald geschädigt. Beobachter sprechen von der schlimmsten Borkenkäfer-Katastrophe seit den Zeiten Maria Theresias.