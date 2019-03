Sehr milde Luft hat am Montag in Tschechien an einigen Orten die Temperaturrekorde purzeln lassen. Am wärmsten war es mit 20,2 Grad Celsius im mittelböhmischen Čáslav. Auch an rund 15 weiteren Messstationen wurden die bisherigen Rekorde für den 4 März übertroffen.

Die Meteorologen verglichen die Temperaturmessungen an insgesamt 151 Wetterstationen, die seit mindestens 30 Jahren in Betrieb sind.