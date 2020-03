Das Gesundheitsamt hat am frühen Montagmorgen 21 Gemeinden im Kreis Olomouc / Olmütz unter Quarantäne gestellt. Mit der drastischen Maßnahme will man dort eine rasante Ausbreitung des Coronavirus vermeiden. In den abgeriegelten Gemeinden gebe es etwa 1000 Personen, die mit den Covid-Erkrankten in Kontakt getreten seien, teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch mit.

Die Einwohner müssen in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Maßnahme soll mindestens 14 Tage dauern.