Tschechisches Parlament erhält eigenen Wein für offizielle Geschenke

Der tschechische Senat und das Abgeordnetenhaus erhalten einen eigenen Wein für offizielle Geschenke aus protokollarischem Anlass. Beide Kammern des Parlaments haben in einer Ausschreibung nun sowohl weiße als auch rote Tropfen von mehreren Anbietern dafür ausgewählt. Sie dürfen nun den Titel „Parlamentswein 2019“ tragen.

Die tschechischen Parlamentarier lehnen sich dabei an Vorbilder im Ausland an. Man wolle die böhmischen und mährischen Weine bewerben, sagte der Abgeordnetenhausvorsitzende Radek Vondráček (Partei Ano). Demnächst will Vondráček bereits die Möglichkeit des neuen Geschenks nutzen. So sollen die Parlamentsvorsitzenden der übrigen drei Länder der Visegrád-Gruppe bei der gemeinsamen Sitzung in Poprad tschechischen Wein erhalten.