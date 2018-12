Tschechisches Agenten-Buch wird Hollywood-Film

US-Filmgigant Fox Searchlight hat sich die Filmrechte an dem Buch „Český spion“ / „Tschechischer Spion“ des Journalisten Jaroslav Kmenta gesichert. Darüber berichtete die Presseagentur ČTK am Sonntag. Kmenta beschreibt darin die Geschichte des tschechoslowakischen Agenten Erwin van Haarlem, in dessen Deckidentität eine Frau ihren Sohn wiederzuerkennen glaubte.

Der Streifen soll von David Klawans produziert werden. Dieser steht unter anderem hinter dem Oscar-prämierten Film „Argo“ mit Ben Affleck.