Tschechischer Staat will großen Krankenhäusern bei Entschuldung helfen

Mit insgesamt 7,7 Milliarden Kronen (285 Millionen Euro) will der tschechische Staat sechs großen Kliniken im Land bei der Entschuldung helfen. Dies geht aus einem Vorschlag des Gesundheitsministeriums herum, über den die Regierungskoalition entscheiden soll. Laut dem Ressort sind die Krankenhäuser durch die Coronavirus-Krise in eine kritische finanzielle Lage geraten.

Zu den Gesundheitseinrichtungen gehören fünf Kliniken in Prag sowie das Universitäts-Krankenhaus in Brno / Brünn. Gerade diese hätten in hohem Maß Covid-19-Patienten bei sich aufgenommen, heißt es in dem Papier des Ministeriums.