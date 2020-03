Tschechischer Ski-Dieb in Tirol festgenommen

Die österreichische Polizei hat in Seefeld einen 43-jährigen Tschechen festgenommen, der seit 2012 regelmäßig in der Salzburger Wintersportregion Ski gestohlen haben soll. Allein in diesem Jahr habe der Mann über 40 Paare Alpinski sowie Langlaufski, Snowboards und Skischuhe entwendet, hieß es. Dabei sei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Seit mehreren Jahren war es im Lungau, Pongau und Pinzgau vermehrt zu Diebstählen in Skikellern von Hotels und Pensionen gekommen. Ob auch ältere Fälle dem Verhafteten anzulasten sind, war den Berichten nach am Freitag noch nicht klar.