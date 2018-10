Tschechischer Rundfunk: Zwei Russen vom Fall Skripal besuchten zuvor Tschechien

Zwei Russen, die in Großbritannien der Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julia beschuldigt werden, besuchten im Oktober 2014 unter einer falschen Identität Tschechien. Darüber informierte am Mittwoch der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Berufung auf Informationsquellen aus den Nachrichtendiensten. Dem Rundfunk zufolge soll auch Skripal selbst zur selben Zeit Tschechien besucht haben, um mit den tschechischen Offizieren zusammenzutreffen, denen er bei der Aufdeckung russischer Spione geholfen hat.

Es sehe so aus, so der Rundfunk, dass die Russen ein Kommando hatten und Skripal lange vor dem Versuch, ihn zu ermorden, verfolgt haben. Einer der verdächtigen Russen ist Alexandr Mischkin. Die internationale Recherchenplattform Bellingcat identifizierte ihn als einen Militärarzt, der für den russischen Militärgeheimdienst GRU arbeitet. Bislang war er als Alexander Petrow bekannt. Unter diesem Namen kam er Mitte Oktober 2014 nach Tschechien, war in einem Hotel in Ostrava / Ostrau untergebracht und reiste später nach Prag. Der andere verdächtige Russe, der unter dem Namen Ruslan Boschirow auftrat, heißt den britischen Medien zufolge in der Wirklichkeit Anatoli Tschepiga und ist Oberst des GRU. Er besuchte Prag am 11. Oktober 2014. Skripal kam nach Tschechien in der zweiten Oktoberhälfte 2014.

Offiziell will niemand den Fall kommentieren. Der Sprecher des tschechischen Inlandsgeheimdienstes BIS, Ladislav Šticha, sagte, der BIS kommentiere derartige Informationen nicht. Die russische Botschaft in Prag lehnte es ab, sich zum Besuch der GRU-Agenten zu äußern.