Tschechischer Rundfunk: Mutmaßliche Attentäter beschatteten Skripal zuvor bei Prag-Besuch

Die mutmaßlichen Skripal-Attentäter hatten den russischen Ex-Doppelagenten einem Bericht zufolge schon länger im Visier. „Es sieht danach aus, dass die Russen ein Kommando innegehabt und Sergei Skripal bereits lange vor dem Mordversuch beschattet haben“, sagte eine namentlich nicht genannte Geheimdienstquelle dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die beiden mutmaßlichen Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU seien im Oktober 2014 unter den Tarnnamen Alexander Petrow und Ruslan Boschirow nach Tschechien gereist, berichtete der Sender am Mittwoch. Zur gleichen Zeit habe auch Sergej Skripal den Nato-Mitgliedsstaat besucht. Dort soll er sich mit tschechischen Geheimdienstmitarbeitern ausgetauscht haben.

Eine Gruppe von Investigativ-Journalisten hatte vor kurzem nach eigenen Angaben die wahre Identität der beiden mutmaßlichen Attentäter enthüllt. Ihr Besuch in Prag habe 2014 sowohl die Spionageabwehr als auch eine Polizeieinheit für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität auf den Plan gerufen, berichtete der Rundfunksender. Offizielle Stellen wollten sich dazu nicht äußern. Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März in England mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden. Es gibt inzwischen mehr Hinweise auf eine russische Urheberschaft als nur die Tatsache, dass Nowitschok in der Sowjetunion entwickelt wurde. Investigativ-Journalisten haben nach eigenen Angaben mittlerweile auch die wahre Identität des zweiten mutmaßlichen Skripal-Attentäters enthüllt, wie die Recherche-Webseite Bellingcat berichtete.