Das Bergbauunternehmen OKD hat nach einem Hackerangriff wieder die Kohleförderung aufgenommen. Man habe ein gesondertes Computernetz aufgebaut, sagte ein Sprecher des Staatsbetriebs aus dem schlesischen Karviná / Karwin.

Die OKD hatte am Montag nach einer Attacke auf ihr Computernetz aus Sicherheitsgründen den Betrieb in ihren Gruben ruhen lassen. Laut dem Sprecher sind die Schäden jedoch nicht sonderlich groß. Man habe ohnehin an den Feiertagen keine Kohle fördern wollen, hieß es.