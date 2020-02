Tschechischer Junge verunglückt in österreichischen Bergen

Beim Abstieg vom österreichischen Gipfel Drachenwand unweit des Mondsees ist am Samstag ein sechsjähriger Junge aus Tschechien tödlich verunglückt. Der Knabe war mit seiner Familie auf dem Rückweg von einer Bergtour, als er schon nach der Abenddämmerung ausrutschte und in eine 60 bis 70 Meter tiefe Schlucht fiel. „Seine Mutter und deren erwachsene Begleiter haben im Dunkeln nicht gesehen, wie und wohin der Junge stürzte“, sagte der Leiter der Rettungskräfte, Heinz Hemetsberger, der Presseagentur APA. Das Rettungsteam seilte sich an der Unglücksstelle zu dem Jungen hinab, doch alle Versuche einer Wiederbelebung blieben erfolglos.

Nach Auskunft der Polizei hat sich die vierköpfige Gruppe aus Tschechien am Samstagvormittag auf den Touristenweg hinauf zur Drachenwand begeben, sei dort aber erst spät gegen 17 Uhr angelangt. Zu der Gruppe gehörten neben dem Opfer die 42-jährige Mutter des Jungen, ihr 41-jähriger Partner und ein 37-jähriger Freund der Familie. Als die Gruppe über den Hirschsteig wieder ins Tal wanderte, wurde es bald dunkel, was für den Jungen zum Verhängnis wurde.