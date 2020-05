Tschechischer Brigadegeneral übernimmt Oberbefehl der EU-Mission in Mali

Die Ausbildung der Streitkräfte, aber auch die Lösung der Coronavirus-Krise sind Aufgaben für Brigadegeneral František Ridzák in Mali. Er sagte dies in einem Interview gegenüber der Nachrichtenagentur CTK am Samstag.

Er reist Mitte Mai nach Mali, um dort am 12. Juni für ein halbes Jahr die Leitung der EU-Mission zu übernehmen. Tschechien bekommt somit erstmals überhaupt den Oberbefehl bei einem internationalen Auslandseinsatz. Insgesamt etwa 700 Soldaten aus rund zwanzig Ländern sind dort tätig, aus Tschechien sind 120 Militärangehörige in Mali im Einsatz.

Hauptziel der Ausbildungsmission ist der Aufbau und das Training der malischen Streitkräfte, die gegen islamische Radikale in der Region kämpfen. Die Ausbildung wurde Anfang April in Folge der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Die Infektion wurde bei zehn Angehörigen der multinationalen Mission nachgewiesen.