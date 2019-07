Tschechische Zoos vermelden traurigen Verlust wie auch neues Leben

Freudige und traurige Nachrichten veröffentlichten in den zurückliegenden Tagen mehrere tschechische Tierparks. So musste im Zoo von Ústí nad Labem / Aussig ein Weibchen des Weißen Nashorns eingeschläfert werden, das altersbedingte gesundheitliche Probleme hatte. Die 48-jährige Zamba war das älteste Tier ihrer Art in Tschechien. Die Nashorndame lebte seit 1980 im Zoo der Elbestadt.

Im südböhmischen Zoo Dvorec bei České Budějovice / Budweis wird einer der ältesten Sibirischen Tiger in Tschechien gehalten. Das Männchen mit dem Namen Dolar wurde am Mittwoch 18 Jahre alt. Zudem hat dieser Ussuritiger ein genetisch seltenes Blut, weil sein Vater ein direkter Nachkomme eines in freier Wildbahn gefassten Tigers war.

Zwei weitere Junge des Alaska-Schneeschafs sind im Mai und Juni im Pilsener Zoo geboren worden. In Europa bekommt man das sogenannte Dall-Schaf nur sehr selten zu sehen. Neben dem Zoo in Plzeň / Pilsen wird es zudem in den deutschen Tierparks in Leipzig und Krefeld sowie im Zoo der estnischen Hauptstadt Tallinn gehalten.