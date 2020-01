Die Tschechische Nationalbank gibt am Mittwoch eine silberne 200-Kronen-Gedenkmünze heraus, die an den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová erinnert. Dies teilte die Zentralbank am Dienstag in einem Pressebericht mit.

Zur Verfügung werden 16.700 Münzen stehen. Der Nominalwert der Münze ist mit dem Verkaufspreis nicht identisch.