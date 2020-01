Die Tschechische Nationalbank gibt am Mittwoch eine silberne 200-Kronen-Gedenkmünze heraus, mit ihr soll an den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová erinnert werden. Insgesamt sollen 16.700 Exemplare der Münze in den Umlauf kommen.

Božena Němcovás wichtigstes Werk ist „Die Großmutter“. Es gilt als ein Klassiker der tschechischen Literatur.