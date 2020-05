Tschechische Wissenschaftler testen erfolgreich Borreliose-Impfstoff

Biologen von der tschechischen Akademie der Wissenschaft in České Budějovice / Budweis haben erfolgreiche Tests an einem möglichen Impfstoff gegen Borreliose durchgeführt. Das betreffende Mittel des amerikanischen Pharma-Unternehmens Sanofi habe zu 100 Prozent Schutz geboten, so die Wissenschaftler. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind Anfang Mai im Fachjournal NPJ Vaccines veröffentlicht worden.

Borreliose wird durch Zecken übertragen. Bisher gibt es nur eine Impfung gegen die seltenere Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Tschechien gehört zu den Gebieten Europas mit besonders viel infizierten Zecken. Jährlich erkranken hierzulande rund 4000 Menschen an Borreliose.