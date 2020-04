Tschechische Urlauber aus Quarantäne-Gebiet Tirol zurückgekehrt

Rund 100 tschechische Urlauber sind am Freitagmorgen aus dem Quarantäne-Gebiet Tirol zurückgekehrt. Das Außenministerium in Prag organisierte dafür einen Konvoi aus einem Bus und mehreren Autos, wie die Presseagentur ČTK berichtete. Die Skiurlauber waren in den Corona-Risikogebieten rund um Ischgl und Sankt Anton gestrandet, als diese unter Quarantäne gestellt wurden.

Weitere Tschechen sollen am Freitag aus Sölden in Tirol herausgeholt werden. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Außenministerium insgesamt 4000 tschechische Touristen aus unterschiedlichen Teilen der Welt ausgeflogen oder mit Bussen zurückgebracht.