Tschechische Unternehmen an Produktion von US-Hubschraubern beteiligt

Am Bau von amerikanischen Hubschraubern für die tschechische Armee werden sich auch Firmen aus Tschechien beteiligen. Neben den Staatsunternehmen LOM Praha und VTÚ (Militärtechnisches Institut) werden auch drei private Firmen ihr Know-how zur Produktion der Helikopter beisteuern. Ihr Anteil an dem Auftrag sollte bei 30 Prozent liegen. Mit dem amerikanischen Hersteller Bell haben sie bereits ein entsprechendes Memorandum unterschrieben, sagte Verteidigungsminister Lubomír Metnar am Mittwoch.

Das offizielle Dokument der bilateralen Zusammenarbeit soll laut der Nachrichtenagentur ČTK am Donnerstag in Washington unterzeichnet werden. Der Auftrag zur Anschaffung der amerikanischen Maschinen habe ein Volumen von 14,6 Milliarden Kronen (/570 Millionen Euro), heißt es.