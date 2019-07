Tschechische Sternwarten öffnen wegen Mondfinsternis

Die meisten Sternwarten in Tschechien haben am Dienstag auch in den Abendstunden geöffnet, um Interessenten die Beobachtung der Mondfinsternis zu ermöglichen. Die partielle Mondfinsternis beginnt in Mitteleuropa um 22.01 Uhr und dauert fast drei Stunden lang. Den Vorhersagen nach soll es in den meisten Teilen Tschechiens dann nur leicht bewölkt sein, außer im Westen und im Norden Böhmens.

Der Schatten der Erde auf dem Mond kann nicht nur in Europa beobachtet werden, sondern auch in Afrika, Asien, Australien und den USA. Die nächste gut sichtbare partielle Mondfinsternis findet am 5. Juni kommenden Jahres statt.