Elf tschechische Städte haben sich am Samstag dem Autofreien Tag angeschlossen. In Prag findet das sogenannte „Cyklozvonění“ statt. In seinem Rahmen werden gemeinsame Radwanderungen aus den einzelnen Stadtteilen und Gemeinden aus der Prager Umgebung veranstaltet. Die einzelnen Pelotons treffen im Prager Stadtviertel Karlín zusammen. Für die Teilnehmer ist ein Begleitprogramm vorbereitet.

Mit dem Autofreien Tag erreicht die Europäische Mobilitätswoche ihren Höhepunkt.