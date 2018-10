Tschechische Soldaten reagieren auf Selbstmordanschlag in Afghanistan

Tschechische Soldaten haben einem Bericht zufolge nach einem tödlichen Selbstmordanschlag auf drei ihrer Kameraden in Afghanistan einen der Hintermänner getötet. Der Zugriff sei aufgrund von Geheimdienstinformationen eines Nato-Verbündeten erfolgt, berichtete die Zeitung „Lidove noviny“ aus Prag am Mittwoch unter Berufung auf drei voneinander unabhängige Quellen. Dabei sei ein zweiter Aufständischer festgenommen worden. Offizielle Stellen äußerten sich dazu nicht.

Bei dem Selbstmordanschlag nahe der Luftwaffenbasis Bagram waren am 5. August drei tschechische Soldaten im Alter von 25, 28 und 36 Jahren während einer Patrouille getötet worden. „Niemand tötet ungestraft tschechische Soldaten in Afghanistan“, hatte daraufhin in Prag Generalstabschef Aleš Opata gesagt. Tschechien beteiligt sich derzeit mit rund 250 Soldaten an dem Nato-Einsatz am Hindukusch. Sie helfen unter anderem beim Aufbau einer afghanischen Luftwaffe.