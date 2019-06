Tschechische Soldaten mit hohen Auszeichnungen der US-Streitkräfte geehrt

Tschechische Soldaten nahmen am Freitag in Prag hohe Auszeichnungen der US-Streitkräfte für den Einsatz in Afghanistan entgegen. Vier der Soldaten, die im vergangenen Jahr die Selbstmordattentate erlebten, wurden mit der Bronze Star Medal ausgezeichnet. Andere Medaillen wurden auch weiteren 16 Soldaten verliehen.

Einer der Ausgezeichneten Milan Ježek erklärte, bei der Verleihung der Medaille erinnere er sich an die US-amerikanischen Kollegen, mit denen tschechische Soldaten zusammengearbeitet haben. Am wichtigsten sei immer die moralische Unterstützung, sagte der Ausgezeichnete.