Tschechische Soldaten bleiben womöglich weiter im Irak

Die tschechischen Soldaten des Nato-Trainingseinsatzes dürften auch weiterhin im Irak bleiben. Die Nato hatte am Samstag mittgeteilt, dass die Mission nach den neusten Entwicklungen zwar gestoppt würde, alle Einheiten aber weiterhin im Land bleiben sollten. Das Verteidigungsministerium in Prag hatte bereits am Freitag mittgeteilt, dass es die tschechischen Soldaten vor Ort lassen würde, jedoch erhöhte Wachsamkeit walten lassen wolle. Derzeit befinden sich tschechische Ausbilder einer Anti-Chemiewaffeneinheit in dem Krisenland, ebenso wie eine Einheit von Militärpolizisten.

Am Freitag töteten die USA durch einen Raketenangriff auf den Flughafen Bagdad den Chef der iranischen Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden, Kassem Soleimani. Teheran hatte deshalb mit Vergeltung für den Tod eines seiner ranghöchsten Generäle gedroht, weshalb eine Eskalation der Lage befürchtet wird. Washington hatte alle US-Bürger aufgefordert, den Irak zu verlassen.