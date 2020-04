Tschechische Regierung veröffentlicht am Dienstag Exit-Strategie für Einzelhandel und Dienstleistungen

Die tschechische Regierung will nach der Kabinettssitzung am Dienstag ihre Strategie aus den Corona-Restriktionen für Einzelhandel und Dienstleistungen vorstellen. Dies sagte Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) am Sonntag in einer Talkshow des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens. Demnach soll die Lockerung in drei Wellen verlaufen.

Wegen der Corona-Pandemie müssen seit 14. März in Tschechien die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Ausgenommen sind vor allem der Lebensmittelhandel, Drogerien und Apotheken. Branchenverbände haben in den vergangenen Tagen wiederholt kritisiert, dass die Regierung noch kein Konzept für eine Wiederöffnung der Geschäfte veröffentlicht hat.