Tschechische Regierung für Verlängerung des Notstands bis 11. Mai

Die tschechische Regierung will den Notstand bis 11. Mai verlängern. In der kommenden Woche muss das Abgeordnetenhaus über diese Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus entscheiden. Der erste 30-tägige Notstand läuft am 11. April aus.

Laut Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) bedeutet dies auch eine Verlängerung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Auf Tschechien kämen zwei entscheidende Wochen zu, deswegen seien noch keine Erleichterungen möglich, sagte Vojtěch nach der Kabinettssitzung am Mittwoch.

Die Minister entschieden zudem, dass ab Donnerstag wieder Geschäfte für Haushaltswaren öffnen dürfen. Bedingung sei, dass diese auch medizinisches Material wie Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel verkaufen, wie Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček erläuterte.