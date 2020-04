Tschechische Regierung billigt Verlängerung des Notstands bis 25. Mai

Die tschechische Regierung hat bei ihrer Sitzung am Freitag eine Verlängerung des Notstands bis 25. Mai gebilligt. Am Donnerstag hatte sich das Kabinett auf eine entsprechende Regelung gebilligt, um die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus weiterführen zu können. Der Notstand würde sonst am 30. April auslaufen.

Entscheidend wird die Abstimmung im Abgeordnetenhaus sein, sie ist für Dienstag kommender Woche geplant. Das Minderheitskabinett aus Partei Ano und Sozialdemokraten stützt sich bei der Durchsetzung von Gesetzesvorhaben auf die Kommunisten. Diese sagten am Freitag, sie hätten sich noch nicht entschieden, ob sie für eine Verlängerung des Notstands bis in den Mai stimmen. Vor Ostern hatten die Kommunisten noch dagegen votiert.