Tschechische Quarantäne-Pflicht für Italienurlauber in Kraft

Am Samstag ist in Tschechien eine Quarantäne-Pflicht für Italien-Urlauber in Kraft getreten. Laut einer Anordnung des Gesundheitsministeriums müssen alle tschechischen Staatsbürger und Bürger anderer Staaten mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung in Tschechien nach der Rückkehr von einem Aufenthalt in Italien ihren Hausarzt kontaktieren. Der Arzt werde dann eine 14-tägige Quarantäne verhängen, die eventuell verlängert werden könne, hieß es. Verstöße gegen die Auflagen sollen mit bis zu drei Millionen Kronen Strafe (120.000 Euro) geahndet werden.

Das Gesundheitsministerium begründete die Maßnahme mit der hohen Zahl von über 4000 Corona-Fällen in Italien. Laut den Informationen des Ressorts hielten sich am Freitag insgesamt 16.500 tschechische Bürger in Italien auf. In Tschechien waren es bis Samstagmorgen 19 Corona-Erkrankungen, am Freitagabend war ein weiterer Fall bekannt geworden.