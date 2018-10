Tschechische Presse-Agentur ČTK feiert 100 Jahre

Die tschechische Presseagentur ČTK hat am Donnerstagabend mit einem feierlichen Empfang im Prager Žofín-Palais ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Presse-Agentur sei vielleicht die letzte noch existierende Institution, die an demselben Tag wie die Tschechoslowakische Republik gegründet worden seien, betonte ČTK-Generaldirektor Jiří Majstr. Aus Anlass des 100. Geburtstags ist in der Fußgängerzone des Prager Stadtzentrums nun eine Wanderausstellung zu sehen. Sie zeigt eine Auswahl von 163 Fotos der insgesamt 7 Millionen Bildern im Archiv der Presse-Agentur. Zudem lädt die ČTK zu einem Tag der offenen Tür am 17. November ein. Die Presse-Agentur beschäftigt heute 250 Menschen, davon etwa 70 Redakteure.