Tschechische Post will bei Paketzustellung deutlich wachsen

Die tschechische Post will die Zahl der zugestellten Päckchen und Pakete deutlich steigern. Bis 2022 sollen es 60 Millionen sein, im vergangenen Jahr waren es 44 Millionen. Dies gab die Leitung des Staatsunternehmens am Mittwoch bekannt.

Für den Zuwachs setzt die Post auf das Wachstum bei den Bestellungen in Online-Shops. Man wolle den Anteil von 40 Prozent am tschechischen Markt in diesem Bereich mindestens halten, wenn nicht sogar ausbauen, sagte Firmenchef Roman Knap. Dazu möchte das Unternehmen die Zahl der Post-Ausgabestellen besonders in Einkaufszentren und an Bahnhöfen erhöhen.