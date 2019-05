Tschechische Post steckt in roten Zahlen

Die Tschechische Post hat im vergangen Jahr 2018 zum ersten Mal in ihrer Geschichte rote Zahlen geschrieben. Der Verlust lag bei 275 Millionen Kronen (über 10 Millionen Euro). Noch im Jahr 2017 konnte die Post ein Gewinn von 91 Millionen Kronen (3,5 Millionen Euro) vorweisen. Darüber berichtet die Presseagentur ČTK am Dienstag.

Generaldirektor Roman Knap begründete den Verlust damit, dass der Staat für bestellte Dienstleistungen nicht ausreichend zahle. Man habe bereits mit einer Umstrukturierung der Post begonnen, in deren Folge ein Plus erst im Jahr 2022 wieder zu erwarten sei, so Knap.