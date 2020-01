Fünf tschechische Polizisten, die wegen der Unterbrechung der Ausbildung in Bagdad vorübergehend nach Tschechien zurückkehrten, reisen am Samstag nach 16 Tagen wieder in den Irak. Dies teilte die Polizei via Twitter mit. Die Polizisten beteiligen sich an der Ausbildung der irakischen Polizei.

Tschechische Polizisten bilden ihre irakischen Kollegen seit 2017 aus. Im Irak sind zudem fast 40 tschechische Soldaten stationiert.