Tschechische Polizei schlägt Anklage gegen 58-köpfige Drogengang vor

Die tschechische Polizei hat eine Anklage gegen 58 Menschen vorgeschlagen, die Mitglieder einer internationalen Drogengang gewesen sein sollen. Die Bande habe Kokain und Heroin im Gesamtwert von 2,1 Milliarden Kronen (82 Millionen Euro) nach Australien und Neuseeland geschmuggelt, teilte eine Sprecherin der tschechischen Polizei-Einheit zum Kampf gegen Drogen mit.

Demnach bildeten drei Männer den Kopf der Gang. Sie warben in Tschechien ihre Drogenkuriere an, diese kamen meist aus ärmeren Schichten. Die Kuriere reisten immer paarweise mit je zwei Koffern. In diesen waren jeweils fünf Kilogramm Kokain oder Heroin versteckt. Die Bande konnte zusammen mit der Polizei in Australien und den USA aufgedeckt werden.