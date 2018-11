Tschechische Polizei ermittelt erneut in „Krim-Affäre“ um Babiš junior

Die tschechische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen in der „Krim-Affäre“ um den Sohn von Premier Andrej Babiš. Es bestehe der Verdacht auf den Straftatbestand der Verschleppung, sagte der Leiter der Polizei in Prag, Jan Ptáček. In einem Bericht des Nachrichtenportals Seznam warf Andrej Babiš junior seinem Vater vor, dass er ihn auf die Halbinsel entführen ließ.

Aufgrund des Berichts ist die Polizei erneut tätig geworden. Anfang des Jahres hatte sie bereits ermittelt, wegen Mangels an Beweisen wurde der Fall aber damals zu den Akten gelegt. Andrej Babiš junior lebt in der Schweiz. Bisher habe man erfolglos versucht, ihn dort zu kontaktieren, sagte Ptáček.