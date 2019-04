Tschechische Polizei bietet Sri Lanka Hilfe nach Terroranschlägen an

Die tschechische Polizei hat Sri Lanka nach den Terroranschlägen vom Ostersonntag angeboten. Tschechien kann Experten für die Identifizierung der Opfer entsenden. Falls Sri Lanka das Interesse bestätigt, kann das tschechische Expertenteam binnen 24 Stunden nach Sri Lanka reisen. Dies teilte das Polizeipräsidium am Mittwoch mit.

Das Polizeipräsidium war mit den Behörden in Sri Lanka schon in Kontakt und hat mit ihnen die Möglichkeiten der Hilfe in der Situation nach den Terroranschlägen besprochen.