Tschechische Politiker würdigen Erfolg der ÖVP in der Parlamentswahl

Die Vertreter der beiden Koalitionsparteien, der Ano-Partei und der Sozialdemokraten, haben den Sieg der ÖVP in der Parlamentswahl begrüßt. Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) gratulierte via Twitter Sebastian Kurz und seiner Partei. Er wünsche viel Erfolg bei der Regierungsbildung, erklärte Babiš. Der Vizevorsitzende der Sozialdemokraten und Außenminister Tomáš Petříček teilte via Twitter mit, er wünsche den Nachbarn konstruktive Verhandlungen bei der Zusammenstellung einer neuen proeuropäischen Regierung und freue sich auf eine weitere tschechisch-österreichische Zusammenarbeit.

Tschechische Oppositionspolitiker würdigten auch die Schwächung der FPÖ. Der Parteichef der Christdemokraten Marek Výborný begrüßte beispielsweise eine stärkere Position von Kurz. Die Schwächung der populistischen FPÖ bezeichnete er als eine gute Nachricht für ganz Europa.