Die Russen haben Tschechien nach der Invasion von 1968 ganze 21 Jahre Freiheit gestohlen. So reagierte Tschechiens Tschechiens Premier Andrej Babiš auf Kritik aus Moskau, nachdem Tschechien den 21. August zum Gedenktag erklärt hat. Der Ano-Politiker bezeichnete es als notwendig an den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im August 1968 zu erinnern. Innenminister Jan Hamáček forderte in der Frage mehr Demut von Moskau. Sein sozialdemokratischer Parteikollege und Außenminister Tomáš Petříček warnte davor, dass die Verzerrung der Geschichte das tschechisch-russische Verhältnis beschädigt. Kritik kam außerdem von der Präsidialkanzlei.

Das Abgeordnetenhaus hatte den 21. August, also das Datum des Einmarschs 1968, zum Gedenktag erklärt. Russland hatte Tschechien deshalb vorgeworfen, das tschechisch-russische Verhältnis durch einen fortwährenden Blick auf die Vergangenheit beschädigen zu wollen.