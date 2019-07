Tschechische Politiker gratulieren von der Leyen zur Wahl

Tschechische Politiker haben Ursula von der Leyen zur Wahl als neue EU-Kommissionschefin gratuliert. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) schrieb in einem Tweet am Dienstagabend, mit der CDU-Politikerin werde eine „sehr kompetente Frau“ an der Spitze der Kommission stehen. Er habe ihre Wahl unterstützt und hoffe, schon bald mit ihr über die jeweiligen Erwartungen an die EU diskutieren zu können, so Babiš.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) betonte, dass er von der Leyens Entschlossenheit begrüße, dazu beizutragen, dass die EU einheitlich und im Inneren stärker sei. Auch der Europaabgeordnete Jiří Pospíšil von der oppositionellen Top 09 lobte die deutsche Politikerin. Er schätze ihre Erfahrung bei der Leitung großer Institutionen und ihre proeuropäische Einstellung, sagte Pospíšil in einer Talksendung des Tschechischen Fernsehens. Kritik kam hingegen von den Piraten. Ihr Europaabgeordneter Mikuláš Peksa bezeichnete von der Leyen als schwache Wahl.