Tschechische Politiker bestürzt über Brand im Notre Dame

Staatspräsident Miloš Zeman sei durch die Zerstörung des Notre Dame sehr betrübt. Dies teilte Präsidentensprecher Jiří Ovčáček am Montagabend in Reaktion auf den Großbrand in der ikonischen Pariser Kathedrale mit. Die Flammen hätten ein großes Stück kultureller und geistiger Geschichte Europas zerstört, so die Präsidialkanzlei. Von einer Tragödie für das französische Volk sprach wiederum Tschechiens Premier Andrej Babiš. Er sei sehr bedrückt gewesen von den schrecklichen Bildern aus Paris. Außerdem äußerten sich weitere tschechische Politiker von Regierung und Opposition bestürzt über den Brand des Notre Dame. Unterdessen bot Kulturminister Antonín Staněk Frankreich die Unterstützung tschechischer Denkmalsschutz-Experten an.

Am Montagabend war ein Brand in der wichtigsten Pariser Kirche ausgebrochen, große Teile des Daches wurden zerstört und ein kleinerer Turm stürzte ein. Der Bau konnte insgesamt jedoch gerettet werden, ebenso wie die wichtigsten Reliquien, die im Notre Dame aufbewahrt waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Dienstagmorgen unter Kontrolle bringen.