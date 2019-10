Tschechische Politiker bedauern Verschiebung der Brexit-Abstimmung

Tschechische Politiker bedauern, dass das britische Parlament die Brexit-Abstimmung verschoben hat. Die EU wolle einen Austritt mit Vertrag und keinen harten Bruch zu Halloween, sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Samstag. Er hoffe, dass die britische Regierung so bald wie möglich ihre Position zum weiteren Vorgehen kläre, so Babiš.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) erklärte, er hoffe weiter, dass das Parlament den neuen Vertrag unterstützen werde. Auch Petr Fiala, Parteichef der oppositionellen Bürgerdemokraten, betonte, dass es im Sinne Tschechiens sei, wenn ein Deal zustande käme.