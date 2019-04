Tschechische Pkw-Produktion im ersten Quartal zurückgegangen

Die Produktion von Pkws ist im ersten Quartal in Tschechien leicht zurückgegangen. Insgesamt verließen in dem Zeitraum etwas mehr als 363.000 Wagen die Fabriken, das waren 3,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Die Zahlen hat der Verband der Automobilindustrie am Mittwoch veröffentlicht.

Demnach verzeichneten Škoda auto und Hyundai jeweils Rückgänge, TPCA konnte hingegen die Zahlen um fast fünf Prozent erhöhen. Ebenfalls gab es einen Zuwachs bei der Fertigung von Lkws, Bussen und Motorrädern.