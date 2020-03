Tschechische Philharmonie spielt Benefizkonzert für Krankenhäuser

Die Tschechische Philharmonie gibt ein Benefizkonzert für vier Krankenhäuser in Prag und Brno / Brünn, in denen Patienten mit einem ernsten Verlauf der Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Das Kammerkonzert findet am 28. März statt, es wird aus dem Konzerthaus Rudolfinum in Prag durch das Tschechische Fernsehen, dessen Online-Sendungen und via Facebook live übetragen.

Das Konzert mit dem Titel „Wir helfen mit der Philharmonie“ wird von einer Spendensammlung für die Öffentlichkeit begleitet, die von der Stiftung Via organisiert wird. Die Bürger können per Spenden-SMS, Banküberweisungen und die Online-Plattform darujme.cz spenden.