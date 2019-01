Tschechische Philharmonie reist zur Konzerttournee nach Deutschland

Die Tschechische Philharmonie wird in der kommenden Woche zum ersten Mal in der Elbe-Philharmonie in Hamburg spielen. Das Konzert am 4. Februar findet im Rahmen einer Deutschland-Tournee statt. Essen, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Nürnberg und Hannover sind weitere Stationen des Orchesters auf der Konzertreise.

Die Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Semjon Bytschkow. Der junge kanadische Pianist Jan Lisiecki stellt sich als Solist vor. Auf dem Programm stehen unter anderem die Erste Symphonie von Peter Iljitsch Tschaikowski und das Zweite Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow.