Tschechische Philharmonie kündigt zweites Benefiz-Konzert an

Die Tschechische Philharmonie wird am Samstag, den 25. April ihr zweites Benefizkonzert veranstalten. Mit dem Ertrag will das Orchester für Senioren in Not spenden. Durch das Konzert will man zudem auf die schwierige Lage der Musiker ohne ständiges Engagement hinweisen.

Das Konzert wird durch das öffentlich-rechtlichen Tschechische Fernsehen live übertragen. Neben den Musikern von der Tschechischen Philharmonie werden sich auch Mitglieder des Barockensembles Collegium 1704 und der PKF – Prague Philharmonia daran beteiligen.