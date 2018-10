Tschechische Musikgrößen würdigen Aznavour

Auch wenn er kein Franzose war, so war er doch der erste Mann des französischen Chansons. So würdigte die tschechische Schlagerlegende Karel Gott in Anspielung auf dessen armenische Herkunft den am Montag verstorbenen Sänger Charles Aznavour. Eine Größe sei gegangen, würdigte wiederum Helena Vondráčková den französischen Chansonier. Auch weitere Stars der tschechischen Musikszene würdigten Aznavour, unter anderem Hana Hegerová oder Eva Pilarová.

Cahrles Aznavour starb am Montag im Alter von 94 Jahren. Seine Musik beeinflusste viele tschechische Musiker, unter anderem Karel Gott coverte seine Chansons. Aznavour trat oft in Prag auf, zuletzt im März dieses Jahres.