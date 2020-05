Tschechische Mediziner empfehlen keinen allgemeinen Shutdown bei zweiter Corona-Welle

Einige tschechische Mediziner empfehlen, bei einer zweiten Corona-Welle nicht erneut das ganze Land in Quarantäne zu schicken. Unter anderem die Immunologin Anna Šedivá aus dem Prager Krankenhaus Motol und der Mikrobiologe Pavel Dřevínek vom Prager Uniklinikum äußerten sich in diesem Sinn in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.

Die Mediziner berufen sich dabei auf die Ergebnisse der jüngsten Corona-Durchseuchungs-Studie, die eine nur geringe Zahl unerkannte Ansteckungsfälle in Tschechien gezeigt hat. Man stehe dort, wo man bereits Anfang März gewesen sei, sagte Dřevínek. Man müsse abwägen, ob man beim nächsten Mal das Virus nicht eher gezielt sich unter dem risikofreien Teil der Bevölkerung verbreiten lasse. Ähnlich äußerte sich Šedivá. Sie empfehle, sich eher auf den Schutz gefährdeter Menschen zu konzentrieren, sagte die Immunologin.